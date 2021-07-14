Таксисты пожаловались Путину на китайский сервис DiDi

Ассоциация «Национальный совет такси», в которую входят более 50 сервисов по заказу перевозок в регионах, направила письмо президенту Владимиру Путину с жалобой на китайский агрегатор DiDi. Об этом составители обращения сообщили Forbes. В жалобе говорится, что DiDi собирает большое количество персональных данных, которые вместе с геоданными и информацией о мобильном устройстве могут быть интересны иностранным спецслужбам.

Фото: EPA EPA

Письмо Путину отправили в понедельник, 12 июля. Под ним стоит подпись исполнительного директора ассоциации Наталии Лозинской. В послании говорится, что сервисом DiDi пользуются госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и военные, а также гражданские специалисты, работающие на объектах МВД и предприятиях энергетики. В сборе сведений о них «Национальный совет такси» видит угрозу обороноспособности и безопасности России.

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В пользовательском соглашении российской «дочки» DiDi — «Диди Мобилити РУС» — сказано, что компания хранит полученную информацию на серверах в России. При необходимости переслать данные за рубеж у пользователей будут спрашивать дополнительное согласие. Однако, как считает Лозинская, это положение «формально и никем не контролируется».

Поскольку китайский агрегатор указал, что может передавать собранные сведения внутри группы компаний, директор «Национального совета такси» опасается, что их получат партнёры и инвесторы DiDi — китайский IT-гигант Tencent, SoftBank, фонды Sequoia Capital и General Atlantic, компания Toyota Motor.

В DiDi заявили Forbes, что жалоба не имеет под собой оснований.

«Неприкосновенность частной жизни, равно как и защита персональных данных и информации, относящейся к бизнес-процессам, — важнейший приоритет для DiDi», — сообщили в пиар-службе российского отделения агрегатора.