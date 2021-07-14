Дерипаска остался без лесов под Геленджиком

Торги состоялись в мае 2021 года. Однако вскоре результаты отменили, так как претендовавшие на участки компании «Лазурная ягода» и «Апекс юг» подали в ФАС жалобу. Фирмы отметили, что во время торгов в электронной системе произошел сбой, из-за чего они не смогли сделать предложение по цене. Однако компании не предоставили доказательств произошедшего.