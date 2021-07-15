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Российский бизнес оценил готовность к новому локдауну

Лера Букина
1 час назад
Половина предпринимателей в России (51,5%) ожидают, что в стране снова начнется локдаун из-за неспокойной эпидемиологической обстановки, свидетельствуют данные опроса бизнесменов, организованного сервисом онлайн-исследований Oprosso. Об этом пишет РБК.
Бизнес приготовился выживать в случае нового локдауна
Фото: ТАССТАСС
Вместе с тем 62,3% респондентов уже подготовились к реализации такого сценария. Почти треть (28%) предпринимателей уверены в способности работать несколько месяцев удаленно без удара по бизнесу. 23,5% участников опроса сообщили, что готовы работать без потерь бессрочно, а 21% заявили, что готовы так работать всего несколько недель. Полгода смогут работать дистанционно 9% опрошенных. 18% сообщили, что их компании не смогут работать дистанционно без ущерба бизнесу.
Предприниматели заявили, что им помог подготовиться к дистанционному формату работы опыт локдауна весной 2020 года. Около половины опрошенных (48%) заявили, что часть их сотрудников осталась на удаленке и после того, как ограничения сняли. 81% участников придерживаются мнения, что ИТ-системы их бизнеса теперь полностью готовы справляться с полноценной удаленной работой.
Некоторые сферы, а именно производство и розничные продажи, не готовы к введению нового локдауна. Среди рисков при работе в ограничительных условиях - падение спроса, потеря лояльных клиентов и сокращение персонала.
Вместе с тем 73% предпринимателей одобряют вакцинацию своих работников. Стоит также отметить, что 42% предприятий поощряют привитых сотрудников.
Как стало известно, работодатели будут обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются вакцинироваться от коронавируса и при этом не предоставляют документы, подтверждающие медицинские противопоказания.
Компании,
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