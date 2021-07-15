Компания "Газпром экспорт", являющаяся "дочкой" "Газпрома" выразила разочарование решением суда по ограничению транзитных мощностей газопровода Opal, который принимает топливо из "Северного потока".

С 2016 года "Газпром" мог бронировать напрямую 50% от мощности газопровода, а также получать остальные 50% через аукционы с третьими сторонами. Однако в 2019 году по иску Польши суд отменил это решение, оставив "Газпрому" право бронировать только половину мощности Opal.

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Министерство экономики Германии пыталось обжаловать это решение. Как стало известно 15 июля, суд ЕС отклонил апелляцию ФРГ по поводу доступа к газопроводу, оставив в силе предыдущий вердикт.

В "Газпром экспорт" сообщили, что представители холдинга не были стороной процесса, однако внимательно следили за ходом разбирательства и "разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы".

"Суд, к сожалению, сохранил режим ограничения использования его мощностей, который продолжается уже несколько лет", - цитирует заявление компании РИА Новости.

Еврокомиссия изучает решение Суда ЕС по газопроводу Opal, она "высоко ценит" принцип энергетической солидарности в Евросоюзе, с учётом которого было вынесено это решение, сказал РИА Новости представитель ЕК.

"Комиссия принимает к сведению сегодняшнее решение Мы продолжим изучение этого важного постановления Суда Европейского союза, которое вносит необходимую ясность в понятие энергетической солидарности", — сказал представитель ЕК.

Суд подтвердил необходимость того, чтобы Евросоюз и национальные власти его стран-членов полностью учитывали принцип энергетической солидарности во всех соответствующих решениях, пояснил собеседник агентства.

"ЕК высоко ценит принцип энергетической солидарности и решила не обжаловать решение Общего суда. После решения Общего суда ЕК провела оценку критерия энергетической солидарности в решениях о (предоставлении) исключений (из правил ЕС) и попросила национальные власти также сделать это", — сказал представитель ЕК.

Трубопровод OPAL соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. В решении, принятом 15 июля, суд указал, что ограничение мощности газопровода должно быть осуществлено "на основании принципа энергетической солидарности".

"Сама формулировка – исходя из "энергетической солидарности" – вообще странная. Потому что явно во главу угла должны ставиться юридические нормы. Некая солидарность – это что-то такое сомнительное", – заявил Цеков.

Сенатор полагает, что данное решение было принято по политическим причинам.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у России вернуть Крым в обмен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Он назвал это "справедливой компенсацией за угрозы".

Позднее депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал чушью требование Киева вернуть Крым в обмен на запуск "Северного потока – 2".

Оператор немецкого трубопровода OPAL заявил, что с сожалением принял к сведению решение суда ЕС, отклонившего апелляцию Германии по спору с Польшей, по-прежнему считает, что использование мощностей трубопровода не вредит рынку ЕС, говорится в заявлении компании.

"OPAL Gastransport GmbH & Co. KG не была стороной дела по решению Европейского суда, тем не менее предприятие с сожалением приняло к сведению решение от 15 июля 2021 года. Вердикт суда просто подтвердил решение от 10 сентября 2019 года, что решение Европейской комиссии по согласованию мирового соглашения OPAL содержит процедурные ошибки. Решения по существу вопроса — о том, действительно ли Польше наносится ущерб из-за полного использования мощностей OPAL разными поставщиками — принято не было. OPAL Gastransport по-прежнему придерживается мнения, что внутреннему рынку ЕС не наносится и не будет наносится урон через использование мощностей OPAL", — говорится в поступившем в РИА Новости документе.

В компании считают, что "Еврокомиссия и национальные регуляторы с этого момента должны стать активнее и обеспечить успешное исполнение мирового соглашения".

Европейская политика против газопровода Opal носит абсурдный характер, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов

ЕС продолжает борьбу с «Северным потоком – 1»

Европейский суд юстиции поддержал требование Польши ограничить на 50% мощности газопровода Opal, соединяющего «Северный поток – 1» с газотранспортной системой стран Центральной и Западной Европы.

Была отклонена апелляция Германии на предыдущее решение данного органа европейской юстиции. Инстанция поддержала свое решение 2019 года по ограничению мощностей Opal на основании принципа энергетической солидарности.

У «Северного потока – 1» есть два сухопутных продолжения по территории ФРГ – газопроводы Nel в Нидерланды и Opal в Чехию. Мощность Opal составляет 25,7 млрд кубов газа из 55 млрд кубов транзитных объемов «Северного потока – 1».

Работа Opal подчиняется Третьему энергопакету ЕС, предполагающему разделение видов деятельности, включая транзит и производство газа. В случае с «Северным потоком – 1» компания «Газпром» не только производит газ, но и транзитирует его в ЕС.

В 2016 году Еврокомиссия разрешила «Газпрому» участвовать в аукционах еще на 30% мощностей газопровода Opal, т. е. осуществлять транзит в 80% от его реальных возможностей, но Польша затем оспорила это решение европейских властей.

Выглядят данные махинации странно. Кроме российского газа с «Северного потока – 1» через Opal не может транзитироваться другое сырье, а если взять Третий энергопакет ЕС, то этот нормативный акт работает только против российского проекта.

Есть решение Еврокомиссии о выводе газопровода TANAP из-под действия Третьего энергопакета, тот же режим готовится и для Baltic Pipe. Закон не имеет обратной силы, поэтому к введенным в эксплуатацию до принятия Третьего энергопакета проектам он не применяется.

Газопровод Opal принадлежит компании WIGA Transport Beteiligungs GMBH & Co, находящейся в собственности Wintershall (50,02% акций) – дочки концерна BASF и «Газпрома» (49,98% акций), поэтому от этого решения пострадали и наши немецкие контрагенты.

На фоне этого странно выглядят претензии к «Газпрому», что он не увеличивает поставки газа через Украину для наполнения спотового рынка ЕС. Брюссель создает проблемы европейской энергетике, вводя искусственные и необоснованные ограничения.

ЕС вставляет палки в колеса газовому экспорту ЕС

«Европейцы исходят из того, что нужна конкуренция. Для этого необходимо оставить 50% загрузки каждого газопровода на сторонних поставщиков сырья, но в РФ по закону об экспорте газа поставки может осуществлять только «Газпром», - заключает Правосудов.

Режим касается только трубопроводных поставок газа и вызывает критику внутри РФ. В «Роснефти» не один раз предлагали разделить «Газпром» на добычную и газотранспортную компанию, но от этого варианта власти отказались.

На экспорт СПГ данный режим не распространяется, благодаря чему появились СПГ-заводы «Новатэка» на Ямале.

«Государство считает, что раз оно контролирует «Газпром», то должно контролировать и его экспорт. Другие компании не допускаются к экспорту трубопроводного сырья под эгидой, что это ухудшит позиции российского газа и снизит цены в Европе», - констатирует Правосудов.

Москва считает ненужной борьбу российских поставщиков за европейский рынок газа, потому что это может снизить норму прибыли и ухудшить наши позиции на энергетическом рынке ЕС. «Газпром», руководствуясь данной логикой, часто критикует СПГ-проекты «Новатэка».

«Другого газа, кроме газпромовского, в Opal быть не может, но Третий энергопакет ЕС ради мнимой борьбы за конкуренцию уменьшил вдвое загрузку данного газопровода. Выход тут может быть только один – продавать газ во время нахождения его в «Северном потоке – 1», пока он не дошел до Opal и не попал под действие энергетического законодательства ЕС», - резюмирует Правосудов.

Понятно, что это фикция, но Третий энергопакет ЕС действует точно так же – это уловка, призванная создать проблемы «Газпрому».

«Если европейские компании докажут, что после такой перепродажи газ находится в их собственности, а не «Газпрома», то они смогут его прокачивать дальше в ЕС в полном соответствии с нормами Третьего энергопакета», - заключает Правосудов.

Сейчас достраивается «Северный поток – 2», чей газопровод – продолжение на территории ФРГ называется Eugal, в нем эту правовую коллизию учли, поэтому сырье там будет перепродаваться за пределами территориальных вод ЕС. Однако в 2019 году Брюссель принял газовую директиву ЕС, распространяющую действие Третьего энергопакета на «Северный поток – 2» a-priori.

Механизм будет задействован после запуска газопровода, поэтому на него будут перенесены эти проблемы «Северного потока – 1».