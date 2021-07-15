Требование ФАС: "Магнит" может закрыть часть магазинов

В компании отметили, что это не изменит ее положение на рынке, а также не окажет влияния на итоги финансовой деятельности и планы по открытию магазинов в текущем году.

Уточняется, что ФАС потребовала уменьшить долю объединенного рынка «Магнита» и «Дикси» в 22-х населенных пунктах страны. После того, как будет завершено слияние двух сетей, общее число магазинов достигнет 2,5 тыс. «Магнит» покупает как сами минимаркеты «Дикси», так и супермаркеты «Мегамарт», а также распределительные центры и автопарки.