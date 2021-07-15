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Требование ФАС: "Магнит" может закрыть часть магазинов

Анна Безрукова
1 час назад
Розничная сеть «Магнит», возможно, закроет некоторые торговые точки после приобретения компании «Дикси». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдвинула требование о снижении объединенной доли рынка двух сетей в ряде населенных пунктов России.
Требование ФАС: "Магнит" может закрыть часть магазинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Компанией будет осуществлен подробный анализ операционных и финансовых показателей каждой отдельной торговой точки для возможной корректировки действующей сети „Магнит“ или купленных магазинов под брендом „Дикси“», — приводит сообщение «Магнита» журнал Forbes.
В компании отметили, что это не изменит ее положение на рынке, а также не окажет влияния на итоги финансовой деятельности и планы по открытию магазинов в текущем году.
Уточняется, что ФАС потребовала уменьшить долю объединенного рынка «Магнита» и «Дикси» в 22-х населенных пунктах страны. После того, как будет завершено слияние двух сетей, общее число магазинов достигнет 2,5 тыс. «Магнит» покупает как сами минимаркеты «Дикси», так и супермаркеты «Мегамарт», а также распределительные центры и автопарки.
Напомним, собственники сети «Магнит» анонсировали планы о покупке «Дикси» в мае этого года. Размер сделки оценивают в 92 миллиарда 400 миллионов рублей. Минимаркеты «Дикси» при этом будут продолжать работать под собственным брендом. ФАС дала разрешение о слиянии компаний в тех регионах, где доля магазинов «Магнит» составляет не более 25%. Слияние розничных сетей приведет к значительному сокращению разрыва в обороте между «Магнита» и его основного конкурента - X5 Retail Group.
Компании,Дикси,"Магнит",X5 Retail Group,ФАС,Forbes,
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