Экспорт газа "Газпрома" приблизился к рекорду

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%).

"Газпром" также сообщает, что в подземных хранилищах Европы запасы газа восстанавливаются крайне медленно. "По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 июля восполнено только 22,4 миллиарда кубометров – это всего треть объема, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне. Разница в уровне активного газа в ПХГ по сравнению с прошлым годом остается очень значительной – 31,4 миллиарда кубометров", — пишет компания.