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Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье близок к рекордному

Праймиещё 5
23 минуты назад
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, по итогам 6,5 месяцев увеличился на 24,3% в годовом выражении, до 107,5 миллиарда кубометров газа, остается близок к рекордным показателям, говорится в сообщении компании.
Экспорт газа "Газпрома" приблизился к рекорду
Фото: ТАССТАСС
"Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 107,5 миллиардов кубометров газа. Таким образом, "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (108,9 миллиарда кубометров за 6,5 месяцев 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 24,3% (на 21 миллиард кубометров)", — сообщает "Газпром".
В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%).
"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться", — добавляет "Газпром".
"Газпром" также сообщает, что в подземных хранилищах Европы запасы газа восстанавливаются крайне медленно. "По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 июля восполнено только 22,4 миллиарда кубометров – это всего треть объема, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне. Разница в уровне активного газа в ПХГ по сравнению с прошлым годом остается очень значительной – 31,4 миллиарда кубометров", — пишет компания.
Компании,Газпром,
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