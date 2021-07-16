«Магнит» отменит наценку на социальные продукты

Фото: РИА Новости РИА Новости

Среди них – возможность слияния только в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не превышает 25%. Также во избежание создания доминирующего положения в 22 муниципалитетах 10 регионов России долю рынка объединенной компании нужно снизить в течение года до 35%.

Кроме того, компания должна в течение года сохранять нулевую торговую наценку на молоко, хлеб и мясо кур, отметила служба. Как уточнил «Магнит», наценка обнулится не на всю продукцию этих категорий, а на один выбранный товар «первой цены» в каждой из них.

Юрий Аксенов , партнер юридической фирмы Orchards, счел договоренность об обнулении наценки для «Магнита» новаторской. По его словам, данный подход соответствует движению по сдерживанию потребительских цен путем применения определенных «долгосрочных рыночных механизмов».

ФАС прибегает к ценовым предписаниям при очень крупных сделках, отмечает партнер NSP Илья Рачков

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что сделка может стать крупнейшей в российском ретейле за всю историю рынка по цене и количеству точек.

Порой ретейлеры сами сдерживают цены. В 2020 году Х5 по собственной воле два раза обнуляла наценку на список социально значимых товаров, подчеркивает представитель компании. В частности, в декабре в этот список были включены макароны, хлеб, тушенка, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. Целью таких действий была поддержка социально незащищенных групп покупателей, пояснил он.