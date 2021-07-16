В "Газпроме" озвучили сумму затрат на газификацию домовладений

Правительство России
в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).