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В "Газпроме" озвучили сумму затрат на газификацию домовладений

Прайм
16 июля 2021
Затраты на догазификацию около 4 миллионов домовладений, подпадающих под программу ускоренной догазификации, могут составить около 578 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
В "Газпроме" озвучили сумму затрат на газификацию домовладений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"(В рамках программы догазификации — ред.) 2,1 миллиона домовладений находится в 200 метрах от существующих газораспределительных сетей. Для газификации этих домовладений необходимы инвестиции в размере 310 миллиардов рублей Это по всей стране, без разделения между газпромовскими регионами и регионами, в которых работают организации, не входящие в группу "Газпром" Если говорить о догазификации всех домов, . то таких домовладений около 4 миллионов и стоимость их подключения 578 миллиардов рублей", — сказал он журналистам.
Более 36 тысяч населенных пунктов в РФ подпадают под программу ускоренной догазификации к 2023 году, сообщал в июле вице-премьер РФ Александр Новак. При этом речь идёт о примерно 4 миллионах домовладений.
Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).
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