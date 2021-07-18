Владельцы кинотеатров начали от них избавляться

Сложности сейчас, в первую очередь, у кинотеатров в регионах, где введены антиковидные ограничения - например, разрешено заполнять зал не более чем на 50-75%, говорит гендиректор холдинга "Мегаполис"
(сеть "Мягкий кинотеатр") Александр Одольский. Это, прежде всего, столичные регионы, Тамбовская область, Краснодарский край, Карелия, Бурятия, Хакасия и некоторые другие регионы. Весной посещаемость восстановилась до 75-85% от показателей 2019 года, а с очередной волной ковида снова упала на 5-10%. Из-за проблем на зарубежных рынках, опять же связанных с пандемией, отложен ряд "громких" премьер. Несколько кинотеатров уже выставлены на продажу, говорит Одольский, однако это не массовое явление. Владельцы приспосабливаются к ситуации - договариваются о скидках по аренде, о рассрочке кредитов, сокращают штат. Помогли "выжить" и госсубсидии из бюджета. Чтобы избежать локдауна, все сейчас стараются вакцинировать как можно больше сотрудников, добавляет Одольский. При этом компенсировать убытки увеличением цен на билеты владельцы не будут, подчеркивает он: при существенном подорожании зрители просто переходят на онлайн-просмотр фильмов.