Владельцы кинотеатров начали от них избавляться

Посещаемость торговых центров в начале июля вновь упала из-за введенных антиковидных ограничений. Один из наиболее пострадавших сегментов - кинотеатры, указывают эксперты.

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К маю 2021-го активность ритейлеров после прошлогодних локдаунов почти восстановилась, отмечает руководитель отдела ритейл JLL Полина Жилкина . Но в июне посещаемость торговых центров снова упала. Больше всего пострадали общепит и сегмент развлечений, а они занимают в среднем 6-8%, а в некоторых ТЦ 10-12% площадей. В Санкт-Петербурге в первом полугодии не было открыто ни одного нового ТЦ. Положительным сигналом можно считать лишь то, что вакансия в крупных торговых центрах стабилизировалась на уровне 2,7%. Как и арендная плата - после драматичного падения в прошлом году она держится на этом же уровне. Собственники ТЦ находят новые решения: например, открывают пункты выдачи заказов онлайн-магазинов, арендаторы в связи с развитием интернет-торговли уходят от гигантомании, арендуют более компактные площади.

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Посещаемость торгового центра может падать даже при самых, казалось бы, малозначимых ограничениях в работе, отмечают в Российском совете торговых центров. "А такие ограничения как доступ посетителей в предприятия общепита по QR-кодам в Москве или закрытие фудкортов в Санкт-Петербурге, Брянске, Волгограде, Воронеже, Красноярске, Омске и ряде других городов, запреты на работу детских комнат никак нельзя назвать малозначимыми", - подчеркивают в РСТЦ. Если в мае показатели посещаемости сравнялись с уровнем 2019 года, то в первой половине июля они "провалились" на 35%.

Особенно сложная ситуация у кинотеатров, говорит Жилкина. На антиковидные ограничения наложился период отпусков, небывалая жара в Центральной России, а также нехватка качественного контента. Даже фильм "Черная вдова" не оправдал ожиданий, говорит она. "Собственники готовы идти на уступки по арендной плате, понимая все сложности у кинотеатров с посещаемостью и учитывая, что кинотеатры являются важными "якорями" в торговых центрах. С другой стороны, эти уступки не могут быть вечными", - отмечают в JLL.