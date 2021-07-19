Zoom купит разработчика ПО для колл-центров

Компания Zoom Video Communications заключила соглашение о покупке провайдера облачных услуг Five9. Сделка оценивается в $14,7 млрд. Одна акция провайдера будет обменена на 0,5533 акции Zoom класса A.

Глава Zoom Эрик Юань назвал Five9 «подходящим» для того, чтобы «улучшить платформу». В сообщении Zoom отмечено, что покупка Five9 позволит компании развить собственный сервис облачной телефонии Zoom Phone.

Five9 основана в 2001 году. В числе облачных продуктов, которые она предлагает — программное обеспечение для колл-центров, ассистенты для поддержки клиентов и сервисы для контроля за сотрудниками.