От ретейлеров потребуют снижения цен на овощи

"Игорь Евгеньевич обозначил сегодня потенциальное снижение цен. Безусловно, мы будем требовать от ритейла, от крупного ритейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали. И прошлый год особенно, и этот год — то же самое", — сказал в свою очередь Евтухов.