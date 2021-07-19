От ретейлеров потребуют снижения цен на овощи

"При этом уже сейчас по состоянию на 14 июля мы можем констатировать следующее снижение (цен закупки — ред.): по капусте белокочанной относительно середины июня 2021 года — минус 12%, по картофелю — минус 56%, по луку репчатому — минус 11%, по моркови — минус 30%, по свекле — минус 65%. По прогнозам Минсельхоза, урожай ожидается хороший. Есть определенные опасения, что удешевление продукции приостановится в силу накопленного уровня издержек у производителя", — добавил Караваев.
"Цифры были названы, от 10% и даже до 50% — правильно абсолютно, потребитель должен это увидеть на полках торговых сетей. Во всяком случае, крупных, которые задают сегодня тон, прежде всего, в ценовой политике в Российской Федерации", — добавил замминистра.