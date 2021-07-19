США и Германия смогли договориться по «Северному потоку-2»

США и Германия в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по российскому трубопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства утверждают, что ситуация «выглядит неплохо». При этом оговаривается, что переговоры еще идут, но «стороны близки к соглашению», которое предотвратит повторные санкции США против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига

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Ранее 19 июля стало известно, что судно «Академик Черский» начнет укладку «Северного потока-2» в водах Германии. По данным глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, «Академик Черский» покинул воды Дании в ночь на понедельник, 19 июля, а «Фортуна» пока остается в датских. «Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», — пояснили в компании.

15 июля представитель американской администрации заявил, что США не ждут формальных договоренностей с ФРГ о газопроводе. Он отметил, что Байден, безусловно, поделится тревогами американской стороны по поводу российского «геополитического проекта», которым якобы является газопровод.

Строительство «Северного потока-2» не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от рестрикций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.