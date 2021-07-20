Нефтетрейдеры оспорили штрафы ФАС по делу о картеле

Нефтетрейдеры "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл" обратились в арбитражный суд Москвы с требованиями признать незаконными постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о привлечении их к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 1 миллиарда рублей.

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Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление АО "Солид-товарные рынки" поступило в суд 16 июля, заявление ООО "А-Ойл" — 19 июля. К производству они пока не приняты.

ФАС 2 июля сообщила, что оштрафовала двух нефтетрейдеров по делу о картельном сговоре, вызвавшем скачок цен на топливо на бирже в 2018 году. В сообщении пресс-службы ведомства говорилось, что компании признаны виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами и должны заплатить более чем по 509 миллионов рублей каждая.

ФАС еще в феврале 2019 года возбудила дело против этих нефтетрейдеров в связи со скачком цен на топливо весной 2018 года. Трейдеров подозревали в картельном сговоре на торгах СПбМТСБ . Их действия, по мнению ФАС, могли привести к росту цен на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-98.

Однако из-за судебного разбирательства, инициированного трейдерами, которые пытались доказать незаконность возбуждения дела, рассмотрение пришлось приостановить. В итоге суды четырех инстанций, включая Верховный в октябре 2020 года, признали возбуждение антимонопольного дела законным, и ФАС возобновила разбирательство.