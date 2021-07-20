Агентство Bloomberg узнало детали соглашения США и Германии по «Северному потоку - 2», передает РИА «Новости».

Оно предполагает, что Германия примет «ответные меры», если Россия будет использовать поставки газа в Европу как «оружие» против Украины.

Эти меры могут включать в себя санкции в отношении российского энергетического сектора.

Кроме того, Германия обязуется способствовать продлению не менее чем на десять лет договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году.

По данным агентства, в соглашении также говорится о стремлении США и Германии к наращиванию инвестиций в размере до миллиарда долларов в «зеленый фонд» Украины для ее скорейшего перехода к возобновляемой энергетике.

Берлин назначит специального представителя для курирования двусторонних энергетических проектов с Киевом. На эти проекты будет выделено около 70 миллионов долларов.

Как ожидается, соглашение будет подписано в ближайшие дни.

«Северный поток - 2» — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу.

Совокупная мощность двух ниток «Северного потока - 2» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода.