Восстановление от пандемии рекордно загрязнит планету

В начале пандемии МЭА совместно с Международным валютным фондом
(МВФ
) выпустили План устойчивого восстановления, где рекомендовали большое внимание уделить декарбонизации энергетики и выделить на это около триллиона долларов по всему миру. Согласно прогнозам, расходы на «зеленую» энергию должны были поспособствовать глобальному экономическому росту, создать миллионы рабочих мест и привести к соблюдению Парижского соглашения. Однако, как отмечает МЭА, на данный момент выделяется лишь 35 процентов от запланированной суммы. При этом сложнее всего вкладываться в возобновляемую энергетику развивающимся странам, которые и до пандемии имели финансовые проблемы.