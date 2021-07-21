Восстановление от пандемии рекордно загрязнит планету

Анализ МЭА показал, что суммарно правительства во всем мире выделили в районе 16 триллионов долларов на стабилизацию экономики после кризиса COVID-19, но лишь около двух процентов этих средств (около 350 миллиардов долларов в год) идет на переход к чистым источникам энергии — этого недостаточно для достижения климатических целей.