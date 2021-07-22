Владелец «Пятёрочки» оправдался за пустые полки в магазинах

В нескольких городах России опустели продуктовые полки магазинов сети «Пятёрочка». Проблема в основном коснулась воды и напитков, однако россияне также смели с полок колбасу, муку, овощи и средства гигиены. В X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка», «Карусель», «Перекрёсток» и «Чижик») продуктовый кризис связали с жарой, из-за которой вырос спрос на некоторые товары. В первую очередь речь идёт о прохладительных напитках.
Накануне жители нескольких регионов России, в том числе и москвичи, пожаловались на опустевшие полки в магазинах сети «Пятёрочка». В X5 отреагировали на сообщения, связав повышенный спрос на некоторые товары с погодными условиями, пишет РБК.
«Из-за жаркой погоды спрос на напитки и некоторые другие продукты резко вырос. Мы оперативно увеличиваем наши логистические мощности, чтобы обеспечить их доступность на полке», — говорится в сообщении пресс-службы ретейлера.
Ранее «Секрет» сообщал, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупные торговые сети, в том числе «Магнит», X5 Retail Group, «Лента», и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, среди её членов — Wildberries, «Утконос» и Ozon), заявили о риске сокращения ассортимента из-за реализации законопроекта Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки.