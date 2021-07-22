Владелец «Пятёрочки» оправдался за пустые полки в магазинах

Накануне жители нескольких регионов России, в том числе и москвичи, пожаловались на опустевшие полки в магазинах сети «Пятёрочка». В X5 отреагировали на сообщения, связав повышенный спрос на некоторые товары с погодными условиями, пишет РБК.