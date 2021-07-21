Заводы «встали»: на Алтае производители гречки остановили работу

Ряд производителей гречневой крупы в Алтайском крае заявили о проблемах со сбытом продукции после того, как с 5 июня был введен запрет на экспорт, пишет «Коммерсант».

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Некоторые из них приостановили работу. Речь может идти о 40% алтайских предприятий, заявил коммерческий директор ООО «Производственная компания "Сибиряк"» Евгений Помещиков. Он отметил, что заводы не работают из-за отсутствия сбыта. Полная остановка работы заводов принесет колоссальные убытки, отметил эксперт. Помещиков не исключил сохранения ситуации до открытия границ. По его данным, Алтайский край в месяц отгружал около 180 вагонов гречневой крупы, треть из которых направлялась на экспорт, в частности, в страны постсоветского пространства – в Белоруссию, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан.

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«Закрыли экспорт и по 60 вагонов за июнь и июль остались, но не нужно столько гречневой крупы для России. Получается, что мы этими 120 вагонами гречки уже закрыли производство на август, который еще не начался»,— сообщил Помещиков.

Он указал на то, что такая динамика повлекла за собой снижение закупочных цен на сырье у сельхозтоваропроизводителей (с 45 до 38 тысяч рублей за тонну), но для конечного потребителя, покупающего не больше пачки гречки в месяц, разница не будет заметна. Нынешняя закупочная стоимость является «средней», указывает директор ООО «Колос» Сергей Бенслер. Он считает, что при такой стоимости гречка на прилавке должна стоить в пределах 70–80 рублей.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов заявил, что многие запреты 2021 года «очень сильно ударили по Сибири, где сельское хозяйство и так не процветает». Это является плохим сигналом для производителей гречихи и гречки, считает он.

Инфляция поглощает мировую экономику. Как стало известно, в России цены в июне выросли на 6,5% по отношению к такому же периоду 2020 года.