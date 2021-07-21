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Нуланд заявила, что США достигли соглашения с Германией по "Северному потоку - 2"

ТАСС
1 час назад
США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток - 2", детали будут объявлены в ближайшие часы. Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
"Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сказала она.
По словам Нуланд, ФРГ взяла на себя в рамках договоренностей с США по проекту "Северный поток - 2" обязательство добиваться выработки общеевропейских санкций в отношении Москвы в случае агрессивных шагов России против Украины.
"Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины", - заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства.
Кроме того, отметила Нуланд, Берлин в рамках соглашения с Вашингтоном по "Северному потоку - 2" согласился поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. США добиваются продления данного соглашения на 10 лет, уточнила дипломат.
Компании,Видео,МИД,
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