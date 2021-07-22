Оборот «М.Видео-Эльдорадо» за I полугодие вырос на 24%

Общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" за шесть месяцев 2021 года увеличились на 24% относительно аналогичного периода 2020 года, до 258,3 млрд рублей, за второй квартал - на 38,2%, до 120,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании о предварительных операционных результатах.

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Общие онлайн-продажи компании возросли во втором квартале на 35,7%, до 81,5 млрд рублей (с НДС), составив 67,9% от GMV (оборота) группы (оборот мобильной платформы вырос на 231,7%, до 52,1 млрд рублей и достиг 63,9% от общих онлайн-продаж). Общие онлайн-продажи за шесть месяцев увеличились на 48,8%, до 173,9 млрд рублей (с НДС), составив 67,3% от GMV группы (оборот мобильной платформы вырос на 139,5%, до 108,9 млрд рублей, составив 62,6% от онлайн-продаж).

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Показатель GMV сети "М.Видео" во втором квартале вырос на 41,9%, до 80,2 млрд рублей, за шесть месяцев 2021 года - на 24,7%, до 172,8 млрд рублей. GMV "Эльдорадо" в апреле - июне вырос на 31,4%, до 39,9 млрд рублей, за 6 месяцев 2021 года - на 22,5%, до 85,5 млрд рублей. Общие онлайн-продажи в июле, сообщили в компании, продолжают демонстрировать двузначный рост, продажи через мобильное приложение клиента выросли вчетверо за счет развития функционала и инструментов персонализации ценовых предложений.

"М.Видео-Эльдорадо" демонстрирует высокие темпы роста продаж не только в сравнении с результатами локдауна второго квартала 2020 года, но в первую очередь за счет привлечения новых клиентов и их успешной трансформации в активных постоянных покупателей. По сравнению с 2019 годом GMV компании в первом полугодии показал рост на 33%, общие онлайн-продажи выросли в три раза. Мы отмечаем продолжающийся рост основных категории техники и электроники. Российские потребители, инвестируя в домашний комфорт, эффективную работу или учебу, развлечения, помимо цены обращают внимание на скорость доставки, сопутствующее сервисы и комфортный и безопасный процесс оформления и оплаты заказа", - отметил гендиректор "М.Видео-Эльдорадо" Александр Изосимов.

Количество активных идентифицированных клиентов (авторизовавшиеся и совершившие хотя бы одну покупку за год) достигло 19,8 млн во втором квартале 2021 года. Среднемесячное количество активных пользователей мобильных пользовательских приложений (MAU) превысило 3,2 млн, увеличившись более чем в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года.

О компании

Группа "М.Видео-Эльдорадо" объединяет бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". По состоянию на 30 июня 2021 года группа объединяет 557 магазинов под брендом "М.Видео", 580 магазина под брендом "Эльдорадо" в более чем 300 городах Российской Федерации.