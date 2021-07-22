Интернет-магазин iHerb подал заявку на IPO

Американский интернет-магазин здорового питания и товаров для красоты iHerb Holdings запланировал первичное размещение бумаг (IPO) на бирже. Компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США в четверг 22 июля. Процесс подготовки к IPO начнётся после того, как комиссия одобрит заявку. Первое полугодие 2021 года стало рекордным по объёму размещений на бирже в мире. За это время компании суммарно привлекли $350 млрд.

iHerb ещё не определил количество акций, которые собирается разместить. Цену размещения компания также установит позднее, сообщается в пресс-релизе.

Проведение IPO будет зависеть от рыночных и других условий. Подготовка к нему начнётся, когда iHerb получит разрешение SEC.

С января по июнь 2021 года компании по всему миру привлекли в ходе первичного размещения акций рекордные $350 млрд. Популярности IPO поспособствовала пандемия, во время которой инвесторы начали вкладываться в цифровой бизнес. Их повышенное внимание привлекают компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, а также онлайн-магазины.

В России в июле прошло первое за девять лет IPO на рынке медицинских услуг. Владельцы российской сети частных клиник «Европейский медицинский центр» вышли на Московскую биржу и привлекли $500 млн.