Китай задумал беспрецедентные меры против сервиса Didi

Власти Китая могут применить беспрецедентные меры в отношении сервиса по вызову такси Didi, о котором ранее говорили, что он представляет опасность для России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Претензии Пекина связаны с выходом Didi на IPO в США 30 июня, когда компания привлекла 4,4 миллиарда долларов, повысив свою рыночную стоимость до 67 миллиардов. Опасения властей связаны с защитой персональных данных. Однажды сервис раскрыл статистику поездок китайских чиновников на такси.

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IPO состоялось несмотря на призыв регулирующих органов разместить акции в Гонконге или Китае, чтобы снизить риски в случае утечки пользовательских данных. Через несколько дней Администрация киберпространства Китая обвинила Didi в нарушении закона о сборе данных клиентов и удалила из виртуальных магазинов 26 приложений, в том числе основное, обвалив акции интернет-гиганта на 27 процентов.

Теперь в Пекине рассматривают разные варианты наказания, в том числе штраф, приостановку определенных операций, привлечение государственного инвестора и даже принудительный делистинг или отзыв акций из обращения в США.

Собеседник Bloomberg полагает, что Didi накажут строже, чем компанию Alibaba Group, которую в апреле оштрафовали на рекордные для Китая 2,78 миллиарда долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

«Пекин хочет объяснить интернет-сектору, что кибербезопасность является одним из главных приоритетов, а прибылью отдельных компаний можно пожертвовать, если есть риски безопасности данных», — заявил аналитик консалтинговой компании Plenum Фэн Чученг.

После публикации Bloomberg акции Didi упали почти на три процента на предварительных торгах и стали стоить 11,23 доллара за штуку, хотя на IPO они торговались за 14 долларов.

В последнее время все чаще появляются новости о претензиях к Didi в разных странах. В середине июля «Национальный совет такси» пожаловался на Didi Владимиру Путину. Там отметили, что китайский сервис угрожает безопасности России, поскольку собирает информацию с мобильных устройств россиян.