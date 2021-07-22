Глава "Росгеологии" спрогнозировал, на сколько хватит запасов нефти

Запасов нефти в мире хватит еще до конца этого столетия и споры о нехватке ресурсов бессмысленны, считает глава "Росгеологии" Сергей Горьков .

"Я думаю, что можно говорить, до конца этого столетия", — ответил Горьков на вопрос о том, на сколько хватит запасов нефти в мире во время пресс-конференции компании по случаю ее 10-летия.

Он напомнил, что в 1990-е годы в России часто ходили разговоры о том, что запасов нефти осталось на 20-50 лет, однако сейчас, 30 лет спустя, вопрос нехватки не поднимается благодаря появлению новых месторождений и улучшению технологий по добыче.