«Газпром» назвал условие увеличения транзита через Украину

Объем транзита газа через территорию Украины может быть увеличен после окончания контракта в 2024 году при условии роста закупок Европой. Однако этот вопрос должен решаться «на рыночных условиях и по рыночным ценам». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину», - пояснил он.

При этом Миллер подчеркнул, что газопровод «Северный поток – 2», идущий в обход Украины и Польши, обеспечит потребителям более дешевый газ и гарантирует соответствие современным экологическим требованиям.

«Снижение стоимости газа для конечных потребителей идет за счет более короткого транспортного маршрута - почти на 2 тысячи км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины», - пояснил глава «Газпрома».

Он также добавил, выбросы углекислого газа через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем показатели по транзитному маршруту через Украину из-за меньшего числа компрессорных станций.

«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Ожидается, что газопровод будет полностью достроен до конца августа.

Ранее Госдепартамент США обнародовал некоторые детали соглашения с Германией по «Северному потоку – 2», которое позволит запустить газопровод в работу без введения дополнительных санкций. Так, Германия выделит более 200 миллионов евро на поддержку украинского энергосектора и организует «Зеленый фонд» в размере миллиарда долларов для энергобезопасности Украины.