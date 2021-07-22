«Газпром» назвал условие увеличения транзита через Украину

Объем транзита газа через территорию Украины может быть увеличен после окончания контракта в 2024 году при условии роста закупок Европой. Однако этот вопрос должен решаться «на рыночных условиях и по рыночным ценам». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет ТАСС.
«Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину», - пояснил он.
При этом Миллер подчеркнул, что газопровод «Северный поток – 2», идущий в обход Украины и Польши, обеспечит потребителям более дешевый газ и гарантирует соответствие современным экологическим требованиям.
«Снижение стоимости газа для конечных потребителей идет за счет более короткого транспортного маршрута - почти на 2 тысячи км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины», - пояснил глава «Газпрома».
Он также добавил, выбросы углекислого газа через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем показатели по транзитному маршруту через Украину из-за меньшего числа компрессорных станций.
«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Ожидается, что газопровод будет полностью достроен до конца августа.
Ранее Госдепартамент США обнародовал некоторые детали соглашения с Германией по «Северному потоку – 2», которое позволит запустить газопровод в работу без введения дополнительных санкций. Так, Германия выделит более 200 миллионов евро на поддержку украинского энергосектора и организует «Зеленый фонд» в размере миллиарда долларов для энергобезопасности Украины.
При этом Украина и Польша после объявления о соглашении между Германией и США по «Северному потоку – 2» заявили об углублении «кризиса безопасности и доверия в Европе».