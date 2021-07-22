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Киев пообещал России реванш по "Северному потоку — 2"

Вероника Полынина
1 час назад

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал «овертайм» и «серию пенальти» в борьбе против «Северного потока – 2», комментируя соглашение США и Германии по газопроводу.

Киев пообещал России реванш по "Северному потоку — 2"
Фото: ReutersReuters

«Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», - сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

По словам министра, сделка США и Германии – «это еще не конец истории».

Он отметил, что у Украины есть вопросы к участникам соглашения по поводу имплементации этого договора.

Украина и Польша выпустили заявление о соглашении США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

Накануне Германия и США объявили о сделке, которая позволит запустить газопровод в работу без введения дополнительных санкций. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что, согласно договоренностям, Германия обязалась добиваться от Брюсселя рестрикций против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.

Сразу после объявления о соглашении Украина и Польша выпустили совместное заявление. В нем говорится, что запуск «Северного потока – 2» создает «дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом», углубляет разногласия между странами-членами НАТО и ЕС, а России дает возможность «оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе».

Также стало известно, что Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и ФРГ. Киев считает, что проект угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

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