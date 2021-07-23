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Банк России отозвал лицензию у "Руна-банка"

Праймиещё 4
53 минуты назад

Банк России с 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций и осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Акционерного общества "РУНА-БАНК", сообщает регулятор.

ЦБ отозвал лицензию у «Руна-банка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По величине активов кредитная организация занимала 308 место в банковской системе РФ.

ЦБ РФ принял такое решение всвязи с тем, что "Руна-банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Добавляется, что реализуемая бизнес-модель демонстрировала низкую эффективность, с 2019 года "Руна-банк" является убыточным. Отражение реальных кредитных рисков в соответствии с требованиями Банка России приводило к нарушению обязательного норматива, говорится в сообщении ЦБ.

Банк функционировал в условиях корпоративного конфликта, деятельность "Руна-банка" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций электронной коммерции, добавляет регулятор.

В "Руна-банк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Компании,Руна-банк,Центральный банк России,
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