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Полёты на курорты Египта возобновят с 9 августа

Секрет Фирмыиещё 10
43 минуты назад

Россия возобновит авиарейсы на египетские курорты. Полететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет с 9 августа. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Также возобновится авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Рейсы в эти страны будут отправляться из Москвы 2–3 раза в неделю. До трёх в неделю увеличили число вылетов из Москвы в Дамаск.

Россия возобновит полеты на египетские курорты
Фото: ReutersReuters

Ещё в апреле власти России и Египта договорились открыть чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. 8 июля президент РФ Владимир Путин отменил запрет полётов на египетские курорты. Конкретную дату возобновления авиаперевозок назвали на заседании оперативного штаба в пятницу, 23 июля.

Россия остановила перелёты в Египет в 2015 году, после катастрофы самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом. В лайнере сработала бомба, заложенная террористами. В апреле 2018 года РФ и Египет возобновили регулярные рейсы в Каир, но чартеры оставались под запретом.

22 июня 2021 года Россия отменила запрет на полёты в Турцию. Сообщение с этой страной было остановлено 15 апреля из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом в республике.

Компании,Владимир Путин,
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