Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries оказался под угрозой закрытия на Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против его основательницы, богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующий документ размещен на сайте украинского лидера.

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Условия санкций

Согласно указу, все активы компании в стране блокируются, ей запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины. Также документом вводится запрет на передачу Wildberries технологий и прав интеллектуальной собственности, а также запрет на выведение капитала за территорию Украины.

Кто еще попал под санкции

Аналогичные ограничения Зеленский своим указом ввел в отношении подразделения компании на Украине, а также в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. Санкции СНБО затронули и ряд организаций, связанных с ДНР и Крымом. При этом в документе никаких обоснований ограничений в отношении Wildberries не приводится.

Кроме того, санкции введены в отношении Владислава Бакальчука, а также топ-менеджеров компании Андрея Ревяшко и Алексея Кузьменко.

Кто такая Татьяна Бакальчук?

В феврале 2021 года основатель и глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук установила рекорд, войдя в число 15 наиболее состоятельных отечественных бизнесменов. С начала года она заработала 443 миллиона долларов, подняв состояние до 9,53 миллиарда. Это превышает стоимость активов Елены Батуриной, которая была богатейшей россиянкой с 2004 года.

Также в середине февраля стало известно, что Бакальчук приобрела 100-процентный пакет акций «Банка Стандарт-кредит», занимающего 348-е место в России по объему активов.

Предпосылки

Wildberries вышел на рынок Украины в сентябре 2020 года, а уже в январе 2021 года местные СМИ сообщали, что Госкомтелерадио страны выступило с предложением ввести санкции против компании, пишет «Коммерсантъ». Как заявлял тогда представитель регулятора, компания продавала в стране книги без свидетельства субъектов издательского дела, платила налоги с продаж в России, некоторые книги были «антиукраинского содержания», а авторы внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Что теперь будет?

Управляющий партнер Data Insight Борис Овчинников и генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с изданием выразили мнение, что ситуация с санкциями не окажет влияния на развитие компании, поскольку международный рынок, и украинский в частности, не играл решающего значения в бизнесе Wildberries. Овчинников также предположил, что компания не станет оспаривать решение украинских властей. Однако, полагает он, если Wildberries решит начать судебный процесс, то это лишь повысит узнаваемость бренда на международном рынке.