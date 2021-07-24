Twitter будет интегрировать биткоин в свои сервисы

"Если в интернете есть собственная глобальная валюта, мы сможем намного быстрее развивать такие продукты, как Super Follows, Commerce, Subscriptions, Tip Jar, и благодаря этому мы сможем охватить каждого человека на планете», — пояснил Дорси. "Так что я думаю, что для Twitter и для акционеров Twitter чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали изучать криптовалюту и активно инвестировать в нее", — добавил он.