Киев ввел санкции против самой богатой женщины России

Зеленский запретил Wildberries вести бизнес на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Одна из них — Татьяна Бакальчук — в феврале 2021 года была признана богатейшей женщиной России, ее состояние оценили в $13,1 млрд. Ранее в Киеве заявляли, что Wildberries продает книги «ярко-выраженного антиукраинского содержания».
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, ввел в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Об этом говорится в тексте указа главы государства, опубликованном на сайте президента.
СНБО утвердил неделю назад два санкционных списка. В первый вошли соучредители Wildberries — Владислав и Татьяна Бакальчук, а также представители этой компании Андрей Ревяшко и Алексей Кузменко. Все они россияне.
Кроме того, санкции касаются гражданина Франции Жераля-Юбера Файяра, который значится как «учредитель неприбыльной организации «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции». Под ограничения также попала француженка Кристель Неан. Отмечается, что она проживает в Донецке и является сотрудником «Международного пресс-центра Doni».
Второй санкционный список затрагивает юридических лиц. В него попала компания Wildberries, а также ее структуры в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Польше и на Украине. В перечень также включены «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», и «Ассоциация Франция – Крым».
Санкции введены сроком на три года.
Бакальчук с февраля 2021 года является самой богатой женщиной России – по данным Forbes, ее состояние оценивается в $13,1 млрд. Это превышает стоимость активов вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, которая была богатейшей россиянкой с 2004 года.
С начала 2021-го Бакальчук заработала $443 млн.
Как следует из указа Зеленского, все активы перечисленных компаний блокируются. Им также запрещено осуществлять транзит ресурсов, перелеты и перевозки по территории Украины и выводить капитал за пределы страны. Кроме того, вводится запрет на передачу этим организациям технологий и прав интеллектуальной собственности.
Wildberries начал работу на Украине 21 сентября 2020 года. Как заявлял директор по развитию сети Вячеслав Иващенко, на Украине откроются 800 партнерских пунктов выдачи заказов.
Магазин, в частности, предлагает местным покупателям продукцию российских издательств АСТ и «Эксмо» — этим и еще шести издательским домам из России с марта 2019 года запрещено вести бизнес на Украине.
В январе 2021-го начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергей Олейник допускал, что против Wildberries на Украине могут ввести санкции из-за товаров, которыми сеть торгует, в том числе из-за книг антиукраинского содержания.
«Мониторинг всех его ресурсов выявил целый «букет» нарушений украинского законодательства», — отмечал тогда Олейник.
Он пояснил, что интернет-площадка продает книги «ярко-выраженного антиукраинского содержания», в том числе авторов, которые включены в список людей, «создающих угрозу национальной безопасности страны».
В июле 2021 года приложение Wildberries стало первым по приросту пользователей в России. Согласно данным исследования холдинга «Ромир», с 12 по 18 июля россияне стали чаще пользоваться приложениями Wildberries (+21%), Ozon и «Пятерочка» (по +17%).
В мае этого года Wildberries возглавила рейтинг доверия россиян — 78% респондентов уверены в силе и честности бренда.
Компания также лидирует по индексу заметности – ее знают 70% респондентов, отмечают социологи. На втором месте располагается Ozon (59%), а замыкает тройку лидеров «Яндекс.Маркет» – он известен 51% опрошенных.