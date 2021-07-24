Война с «Северным потоком — 2»: сделку Байдена и Меркель могут отменить

В Конгрессе нашли способ уничтожить «Северный поток — 2»

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В США действует закон «о противодействии противникам Америки», в котором есть пункт, позволяющий блокировать отказ президента от введения ограничительных мер. Именно этот документ и связанные с ним перспективы санкций против оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG сейчас изучают в Конгрессе. Впрочем, сами законодатели не уверены, сработает ли эта схема.

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В Конгрессе США рассматривают возможность маневра, который может «похоронить» сделку с Германией относительно «Северного потока – 2». Об этом в пятницу, 23 июля, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми изучают перспективы санкций против оператора газопровода – базирующейся в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG. Они указали на требования закона «о противодействии противникам Америки», в котором есть пункт, позволяющий блокировать отказ действующего президента США от введения ограничительных мер.

Этот закон использовался как «механизм контроля» над администрацией предыдущего главы Белого дома – Дональда Трампа. Он, в свою очередь, проводил жесткую линию в отношении проекта «Северный поток – 2». При поддержке демократов в 2019-2020 годах был разработан и принят закон о санкциях, который позволяет ввести их конкретно против этого российского газопровода, напоминает агентство.

Нынешний американский лидер Джозеф Байден критиковал политику своего предшественника в отношении России, обвиняя Трампа в излишней мягкости. В то же время именно Байден достиг договоренностей с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые позволяют завершить строительство «Северного потока – 2».

«Человек, который одержал победу над Трампом в 2020 году, теперь отказывается от самой жесткой линии в отношении России», — отмечает Bloomberg.

Сработает ли схема

«Независимо от ошибочных политических решений администрации Байдена, президент обязан следовать действующему закону и ввести санкции против Nord Stream 2 AG», — заявили в офисе сенатора Пэта Туми, комментируя возможность блокировки сделки США с ФРГ, детали которой были опубликованы 21 июля.

В то же время Bloomberg указывает, что пока неясно, сработает ли эта схема с блокировкой решения Белого дома в соответствии с требованиями закона «о противодействии противникам Америки».

Госдепартамент ранее отправил своего старшего советника Дерека Чоллета в Киев, чтобы тот убедил украинское правительство «смириться со сделкой и согласиться с продолжением реализации этого проекта», напоминает агентство.

При этом заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что газопровод «Северный поток — 2» может сделать европейские страны уязвимыми перед «экономическим и энергетическим шантажом России».

Сейчас строительство трубопровода выходит на финишную прямую. Укладка труб может быть завершена уже в августе, заявил ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

По его словам, уже завершены 98% «Северного потока – 2». Оставшиеся 2% относятся к одной из двух ниток. «Мы предполагаем, что строительные работы будут завершены к концу августа», - указал Варниг.

Право на санкции

В рамках сделки с ФРГ по «Северному потоку — 2» Соединенные Штаты оставили за собой право на санкции против газопровода, проинформировало ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Минюсте США. Вероятной причиной применения рестрикций может стать «давление Москвы на Киев из-за газа и снижение транзита» через территорию Украины.

Официально это будет называться «использование Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Под другими странами подразумевается, в первую очередь, Польша, через которую также проходит газопровод.