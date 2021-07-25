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На авиасалоне МАКС подписали соглашения на 265 млрд рублей

Газета.Ruиещё 10
1 час назад

В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб. Об этом сообщили в дирекции мероприятия, передает ТАСС.

На МАКС подписали соглашения на миллиарды рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сумма подписанных соглашений — 265 млрд руб.", — сказали в дирекции.

Мероприятие прошло с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском, в нем поучаствовала 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий, около 350 докладов, их заслушали пять тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 увидел новейший военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой", а также другие образцы авиационной техники.

Компании,Владимир Путин,Сухой,ИТАР-ТАСС,
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