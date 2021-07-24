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На Украине назвали причину ввода санкций против Wildberries

Газета.Ru
43 минуты назад

Санкции в отношении российской компании Wildberries введены Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за продажу формы армии Российской Федерации. Об этом заявил украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Киев наказал Wildberries за продажу "российской пропаганды"
Фото: ТАССТАСС

«Ретейл с РФ, [который] в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать на Украине. Речь идет о Wildberries», — подчеркнул он.

Ткаченко выразил благодарность украинскому президенту Владимиру Зеленскому и СНБО, поддержавших инициативу Минкульта. По словам министра, введенные санкции — «это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии».

Киев ввел санкции против самой богатой женщины России

Он добавил, что Украине нет места антиукраинским тезисам и книгам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Одна из них — Татьяна Бакальчук — в феврале 2021 года была признана богатейшей женщиной России, ее состояние оценили в $13,1 млрд. Ранее в Киеве заявляли, что Wildberries продает книги «ярко-выраженного антиукраинского содержания».

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