Киев наказал Wildberries за продажу "российской пропаганды"

Санкции в отношении российской компании Wildberries введены Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за продажу формы армии Российской Федерации. Об этом заявил украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

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«Ретейл с РФ, [который] в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать на Украине. Речь идет о Wildberries», — подчеркнул он.

Ткаченко выразил благодарность украинскому президенту Владимиру Зеленскому и СНБО, поддержавших инициативу Минкульта. По словам министра, введенные санкции — «это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии».

Он добавил, что Украине нет места антиукраинским тезисам и книгам.