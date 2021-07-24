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Wildberries продолжает работать на Украине, несмотря на введенные против компании санкции

Газета.Ru
1 час назад

Российская компания Wildberries продолжает осуществлять онлайн-торговлю на Украине, несмотря на введенные против компании санкции. Об этом свидетельствуют данные украинского интернет-сегмента ретейлера, передает ТАСС.

Wildberries отказалась подчиниться санкциям Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в украинском отделении компании заявили, что "не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу" и предложили обратиться в головной офис. Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Одна из них — Татьяна Бакальчук — в феврале 2021 года была признана богатейшей женщиной России, ее состояние оценили в $13,1 млрд.

Киев наказал Wildberries за "продажу пропаганды"

Ранее в Киеве заявляли, что Wildberries продает книги "ярко-выраженного антиукраинского содержания". Ранее на Украине назвали причину ввода санкций против Wildberries.

Компании,Татьяна Бакальчук,Владимир Зеленский,ИТАР-ТАСС,
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