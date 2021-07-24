Wildberries отказалась подчиниться санкциям Украины

Отмечается, что в украинском отделении компании заявили, что "не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу" и предложили обратиться в головной офис. Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Одна из них — Татьяна Бакальчук — в феврале 2021 года была признана богатейшей женщиной России, ее состояние оценили в $13,1 млрд.