Wildberries отказался подчиняться санкциям Украины

Крупный российский онлайн-ретейлер Wildberries намерен продолжать свою деятельность на территории Украины вопреки санкциям, введенным со стороны властей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского интернет-сегмента компании.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что Wildberries в полном объеме продолжает свою коммерческую деятельность на Украине, несмотря на объявленные там санкции. Сотрудники украинского офиса компании отказались от комментариев.

В минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 16 июля. В соответствии с ним, вводятся санкции в отношении как самой Wildberries, так и ее соучредителей.

Под рестрикции попали структуры компании в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Польше и на Украине. В персональном списке СНБО оказались соучредители Wildberries россияне Владислав и Татьяна Бакальчук, а также сотрудники компании Андрей Ревяшко, Алексей Кузменко.