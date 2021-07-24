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Wildberries отказался подчиняться санкциям Украины

Елена Прошина
43 минуты назад

Крупный российский онлайн-ретейлер Wildberries намерен продолжать свою деятельность на территории Украины вопреки санкциям, введенным со стороны властей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского интернет-сегмента компании.

Wildberries отказался подчиняться санкциям Украины
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Wildberries в полном объеме продолжает свою коммерческую деятельность на Украине, несмотря на объявленные там санкции. Сотрудники украинского офиса компании отказались от комментариев.

В минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 16 июля. В соответствии с ним, вводятся санкции в отношении как самой Wildberries, так и ее соучредителей.

Под рестрикции попали структуры компании в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Польше и на Украине. В персональном списке СНБО оказались соучредители Wildberries россияне Владислав и Татьяна Бакальчук, а также сотрудники компании Андрей Ревяшко, Алексей Кузменко.

Как сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, поводом для санкций стало наличие в ассортименте российского онлайн-ретейлера формы вооруженных сил РФ и других армейских товаров.

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