В «Нафтогазе» возмутились из-за предложения «Газпрома» по транзиту

Украине не выгодно напрямую договариваться с Россией о транзите газа через ее территорию. Об этом заявил председатель правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина24».

Фото: ТАСС ТАСС

«Россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. Из-за этого мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем получали за транзит», - заявил Витренко.

Он считает, что Украина не должна соглашаться на такие предложения, по которым его страна должна доплачивать России за газ. По его словам, «Нафтогаз» сейчас тратит меньше средств на закупку газа за рубежом, чем получает за прокачку российского голубого топлива. Витренко полагает, что таким образом украинский бюджет получает прибыль. Поэтому договоренности, которые приведут к оттоку денег в Россию, он считает неприемлемыми. Кроме того, Витренко поставил под сомнение надежность любых обещаний со стороны России.

«Мы не можем верить никаким гарантиям России», - считает он.

На днях председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер завил, что компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, основываясь на соображениях экономической целесообразности и состояния украинской газотранспортной системы.