Центробанк России ликвидировал банк из Санкт-Петербурга

Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требование Центробанка России к лишившемуся лицензии «Заубер банку». Кредитная организация ликвидируется, а роль ликвидатора выполнит «Агентство по страхованию вкладов». Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела появилась запись судьи Горбатовской — «иск удовлетворить полностью». Вердикт пока недоступен для ознакомления, но в споре, начатом 23 июня, речь шла о ликвидации проблемного банка. Решение суда запускает данную процедуру.

К дате отзыва лицензии — 28 мая 2021 года банк по размеру активов был на 227-м месте в России. Среди причин лишения лицензии регулятор назвал транзитные операции с высоким риском и сомнительные валютные операции с участием физлиц.

Напомним, объём страховой ответственности банка оценивается на 1,7 млрд рублей. На сегодня из них выплачено 90,09%.