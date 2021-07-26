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«Магнит» запустил экспресс-доставку продуктов через Wildberries

RB.ru
53 минуты назад

«Магнит» и Wildberries запустили экспресс-доставку продуктов из магазинов у дома в Краснодаре. В случае успеха проект планируется распространить и в других регионах.

«Магнит» запустил экспресс-доставку через Wildberries
Фото: ТАССТАСС

Для заказа доступны около 5000 наименований продуктов, в том числе фрукты и овощи, сообщил Forbes.

Выбрать товары, оформить и оплатить заказ можно в приложении и на сайте Wildberries. Ассортимент «Магнита» будет доступен в отдельном shop-in-shop. Доставка при заказе от 499 рублей будет бесплатной. Пока она будет производиться в течение 1,5 часов, в будущем сократится до одного часа.

По результатам пилотного проекта в Краснодаре будет приниматься решение о масштабировании в других регионах.

Компании,"Магнит",Forbes,
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