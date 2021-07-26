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Российский миллиардер купил один из самых дорогих частных самолетов в мире

Lenta.ru
1 час назад

Основатель телекоммуникационного оператора Yota, российский миллиардер Альберт Авдолян купил один из самых дорогих частных лайнеров в мире. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник на рынке частной авиации.

Россиянин купил один из самых дорогих частных самолетов
Фото: BombardierBombardier

По информации издания, бизнесмен приобрел самолет Bombardier Global 7500, стоимость которого зависит от внутренней отделки и начинается от 73 миллионов долларов (5,5 миллиарда рублей). Расчетная дальность полета бизнес-джета составляет 14,2 тысячи километров без дозаправки.

Салон частного самолета вмещает четыре жилые комнаты, а также полноразмерную кухню и каюту для экипажа. Как отметил руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко, планировка и интерьер лайнера разрабатываются в соответствии с пожеланиями заказчика.

«Это настоящий дом в небе», — высказался собеседник Forbes.

Ранее в июле сообщалось, что российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел яхту за 20 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей). Предприниматель стал владельцем 43-метрового гоночного судна Skorpios, на строительство которого ушло четыре года. Яхта названа в честь частного греческого острова, который купила дочь Рыболовлева Екатерина в 2013 году за 153 миллиона долларов (11,2 миллиарда рублей по текущему курсу).

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