Россиянин купил один из самых дорогих частных самолетов

Основатель телекоммуникационного оператора Yota, российский миллиардер Альберт Авдолян купил один из самых дорогих частных лайнеров в мире. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник на рынке частной авиации.

Фото: Bombardier Bombardier

По информации издания, бизнесмен приобрел самолет Bombardier Global 7500, стоимость которого зависит от внутренней отделки и начинается от 73 миллионов долларов (5,5 миллиарда рублей). Расчетная дальность полета бизнес-джета составляет 14,2 тысячи километров без дозаправки.

Салон частного самолета вмещает четыре жилые комнаты, а также полноразмерную кухню и каюту для экипажа. Как отметил руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко, планировка и интерьер лайнера разрабатываются в соответствии с пожеланиями заказчика.

«Это настоящий дом в небе», — высказался собеседник Forbes.