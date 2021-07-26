Польша похвасталась «спасением Европы» от «Северного потока-2»

«Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен < >. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза », — отметил он.

21 июля США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Страны договорились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.