Сбер с начала 2021 года выдал ESG-кредитов на 52 млрд рублей

Портфель ESG-кредитов (environmental - экология, social - социальное развитие и governance - корпоративное управление) Сбера с начала 2021 года и по настоящее время превысил 52 млрд рублей, сказано в презентации к политике в области социальной и экологический ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития банка.

"С начала 2021 года и на настоящий момент портфель "зеленых" кредитов Сбера - более 52 млрд рублей.", - сообщили ТАСС в пресс-службе Сбера.

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Как уточнили в пресс-службе банка, показатель начали считать, начиная с конца 2020 года, поэтому цифры за аналогичный период пошлого года нет.

Развитие ESG-финансирования - одно из направлений банка, принятых в рамках новой политики. В частности, банк отметил, что на текущий момент уже инвестировано 40 млрд руб. в "зеленую" металлургию, а сумма кредитных лимитов на производство ВИЭ составила свыше 74 млрд рублей. Кроме того, в пяти регионах России финансируется строительство современных мусороперерабатывающих комплексов, а количество клиентов Сбера, инвестирующих в ESG-фонды, превысило 13 тыс.

"На текущий момент портфель возможных сделок "Сбера", которые подпадают под критерии ESG-финансирования, мы оцениваем более чем в 650 млрд рублей. Это и "зеленые" кредиты - на проекты в сфере альтернативной энергетики, обращения с отходами и так далее. И кредиты, ставка по которым привязана к выполнению заемщиком определенных ESG-критериев", - прокомментировал ТАСС первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин.

По его словам, сумма выданных Сбербанком "зеленых" кредитов на сегодня превышает 50 млрд рублей. "Мы планируем нарастить ее до конца этого года минимум до 80 млрд [рублей] и существенно увеличить в 2022 году. А принятие программы господдержки "зеленых" проектов - через стимулирование, фискальные или регуляторные меры - придаст дополнительный мощный импульс росту инвестиций в "зеленую" экономику", - добавил Ведяхин.

Кроме того, в рамках задачи сохранения окружающей среды Сбер принял в переработку свыше 10 тонн пластика, открыл свыше 10 тыс. специальных банкоматов, куда можно сдать старую пластиковую карту, а также полностью перевел на альтернативную энергетику 15 офисов банка.

"С августа 2021 года начнется поставка "зеленой" энергии еще на 12 объектов банка", - отмечается в документе.

Ранее Сбер опубликовал политику в области социальной и экологический ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития банка, в рамках которой намерен придерживаться целей устойчивого развития ООН.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).