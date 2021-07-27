"Газпром" отказался от увеличения транзита газа на Украину

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на август, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

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На аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности общим объемом 63,7 миллиона кубометров в сутки.

Неделей ранее, 19 июля, прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. Тогда «Газпром» выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию - 15 млн кубометров в сутки.

Ранее в июне «Газпром» уже отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июль, а также отказался увеличивать транзит через Украину в 2022 году. За этим последовал резкий рост стоимости газа в Европе - спотовые цены и фьючерсы преодолели отметку в 415 долларов за тысячу кубометров газа.

Согласно заключенному в 2019 году пятилетнему контракту, «Газпром» прокачивал через Украину в Европу 65 млрд кубометров газа в первый год и 40 млрд кубометров в последующие. При этом «Газпром» ежемесячно бронировал дополнительные транзитные мощности украинской ГТС.