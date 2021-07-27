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Россия договорилась с Азербайджаном о сезонных поставках газа

News.ruиещё 1
1 час назад

Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом. Срок действия соглашения — до 2023 года. Об этом говорится в сообщении «Азерконтракта».

Азербайджан и Россия договорились о сезонном обмене природным газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее соглашение подписано между компанией «Азерконтракт» и группой «Газпром». Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и таких же объёмов газа из России в Азербайджан в зимний сезон, — отмечается в сообщении азербайджанской компании.

При этом объёмы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане летом. А заключение договора поможет обоим сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру.

Учитывая высокий рост газодобычи в Азербайджане, страна может создать дополнительные запасы голубого топлива к зиме, так как уровень внутреннего потребления в это время года значительно увеличивается, сообщает компания.

Ранее стало известно, что «Газпром» не будет бронировать на август новый объём дополнительных мощностей для транзита газа через Украину.

Компании,Газпром,
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