Производители заявили об угрозе дефицита сигарет в стране

Крупнейшие производители сигарет в России предупредили правительство о возможной остановке работы из-за нехватки импортного табака. Как пишет «Коммерсантъ», они объяснили, что Россельхознадзор запретил ввозить табак из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за мухи-горбатки.

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Соответствующее письмо направил исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Производители пояснили, что табак из стран, попавших под запрет, используется в более чем 90% смесей в России, заменить его нечем.

Они отметили, что если производство сигарет остановится, то на рынке возникнет дефицит, а табачные компании будут вынуждены отправить в отпуска десятки тысяч работников. Итогом станет и сокращение налоговых поступлений в бюджет (более 730 млрд рублей за 2020 год).