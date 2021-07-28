«Академик Черский» завершил работу

Газопровод «Северный поток — 2» построен уже на 99%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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«Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке газопровода.

Ранее глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено к концу августа, пуск первого газа ожидается уже в этом году.

21 июля США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.