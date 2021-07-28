Авиакомпания S7 объявила о создании своего лоукостера

S7 создает свой лоукостер. Ранее низкобюджетными перевозками в России занималась только «Победа». Проект S7 станет отдельной авиакомпанией с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью. Ожидается, что полеты начнутся через год, передает ТАСС.

О планах создания лоукостера авиакомпания говорила еще в мае. Тогда сообщалось, что ее представители ведут переговоры о закупке новых самолетов с Airbus и Boeing.

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Билеты на перелеты S7 не самые дешевые. Сможет ли ее лоукостер конкурировать с «Победой»? Это и не планируется, говорит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

— S7 запускают новую авиакомпанию, она не дочерняя, это те же акционеры, совершенно независимая авиакомпания с другой бизнес-моделью, она будет летать напрямую между регионами. Есть же субсидия на рейсы в обход Москвы, в 2018 году президент России Владимир Путин поручил к 2024 году, чтобы больше половины маршрутов было напрямую между регионами. Поэтому S7 не будут напрямую конкурировать с «Победой», потому что «Победа» летает по другим маршрутам — через Москву, Санкт-Петербург и другие миллионники, а новые лоукостеры S7 планируют летать в более мелкие города. Они озвучили Челябинск, Омск и Казань как потенциальные точки притяжения, где есть неудовлетворенный спрос. Еще они собираются летать из регионов в СНГ. Там спрос неисчерпаемый, можно еще пять лоукостеров запустить, и все они будут летать битком.

— В январе Минтранс призывал создавать лоукостеры, собирал совещание представителей крупнейших авиакомпаний. На ваш взгляд, проект S7 мог стать продолжением этой истории?

— Конечно, это может быть продолжением призыва Минтранса, и понятно, что S7 — это первый кандидат на этот проект, потому что в группе «Аэрофлот» уже есть «Победа», зачем им делать еще один лоукостер? Лоукостеры очень важны, в России всего 6% пассажиропотока в стране приходится на лоукостеры, в отличие от Европы, где 20-30%, отечественный потенциал большой.