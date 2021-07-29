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Инвестиции Сбера в ESG послужат источником роста прибыли

Газета.Ruиещё 11
1 час назад

Сбер последовательно увеличивает фокус на развитие "зеленого" и устойчивого кредитования, следует из опубликованной сегодня отчетности за первое полугодие.

Инвестиции Сбера в ESG послужат источником роста прибыли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Текущий портфель "зеленых" кредитов Сбера составляет 75 млрд руб., а кредитов, ставка по которым привязана к выполнению ESG ковенант - более 50 млрд руб. Сформированы соответствующие критерии классификации кредитных продуктов, утверждены параметры изменения переменной процентной ставки в зависимости от выполнения соответствующих ESG-критериев.

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Также наблюдательный совет Сбера в июне утвердил первую ESG-политику, которая закрепляет основные элементы архитектуры деятельности, принципы, направления и задачи в области ESG с учётом масштаба деятельности и роли Сбера. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии текущего года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордных 629,8 миллиарда рублей.

Таким образом, показатели чистой прибыли Сбербанка за первое полугодие и второй квартал оказались выше консенсус-прогноза, составленного на основе опроса аналитиков. Выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка выросла в 3 раза за первое полугодие 2021 г. и составила 74,7 млрд руб., следует из отчетности группы.

Отмечается, что, в частности, GMV (общий объем оборота товаров) индустрии e-commerce во втором квартале составил 19,7 млрд руб., увеличившись в 9 раз в годовом выражении. Выручка индустрии FoodTech & Mobility составила 3,9 млрд руб., показав рост в 3,7 раза. Выручка компаний, входящих в индустрию Entertainment достигла 3 млрд руб., увеличившись в 2,7 раза.

Выручка SberCloud выросла в 3,3 раза за квартал, до 2 млрд руб. Во втором квартале 2021 г. выручка сегмента "Здоровье" выросла в 3 раза, составив 1 млрд руб. Первое полугодие 2021 года также стало знаковым с точки зрения масштабирования технологических решений Сбера, включая Platfom V, SmartMarket, SberCloud – так, число внешних разработчиков на этих решениях выросло в 9 раз и достигло 25 000 человек.

Компании,Сбербанк России,
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