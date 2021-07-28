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BTS помогла McDonald’s резко увеличить прибыль

Lenta.ru
1 час назад

Чистая прибыль McDonald's во втором квартале составила 2,22 миллиарда долларов по сравнению с 483,8 миллиона в прошлом году, а стоимость акции выросла с 0,65 до 2,95 доллара. Эти показатели превзошли все ожидания аналитиков. Причины роста — реклама корейской поп-группы, ослабление коронавирусных ограничений и увеличение онлайн-заказов за время локдауна (который при этом помешал офлайн-сегменту). Об этом сообщает CNBC.

BTS помогла McDonald’s резко увеличить прибыль
Фото: YoutubeYoutube

Рост прибыли обусловлен возвращением посетителей в рестораны — офлайн-продажи выросли на 40,5 процентов, или на 6,9 процента в сравнении с 2019 годом. Резкому всплеску заказов помогла акция с южнокорейской поп-группой BTS — «Знаменитые заказы». Она включала в себя заказ макнаггетсов и специальных соусов.

Филиалы McDonald's в Великобритании и Франции продемонстрировали наибольший рост офлайн-продаж — на 75,1 процента в сравнении с прошлым годом (или на 2,6 в сравнении с 2019 годом). В США аналогичный показатель вырос на 25,9 процента за квартал.

При этом коронавирусные ограничения позволили резко нарастить выручку в сегменте онлайн-заказов. Согласно отчету, онлайн-продажи на шести крупнейших рынках за первые полгода принесли McDonald's восемь миллиардов долларов, хотя в офлайн-сегменте продажи из-за локдауна уменьшились.

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