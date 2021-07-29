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Netflix обязала часть сотрудников в США сделать прививки от коронавируса

ТАССиещё 1
1 час назад

Американская корпорация Netflix обязала актеров и некоторых других сотрудников, участвующих в съемках в США, сделать прививки от нового коронавируса в свете распространения штамма "дельта". Об этом сообщил в среду журнал The Hollywood Reporter.

Netflix ввел обязательную вакцинацию для сотрудников
Фото: ReutersReuters

Речь идет об актерах фильмов, сериалов и передач Netflix, а также тесно взаимодействующем с ними персонале. Указанные правила ранее были согласованы профсоюзами работников данной отрасли. Компания, в частности, будет допускать исключения из правил на основании медицинских показаний, в связи с возрастом сотрудников или их религиозными убеждениями.

В отдельных случаях исключения также могут быть сделаны, если съемки уже идут, отмечает издание. Руководство Netflix оповестило персонал о новых нормах. Как констатирует журнал, Netflix стала первой крупной студией, которая ввела такие правила.

Во вторник эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали вакцинированным от нового коронавируса американцам в ряде случаев снова носить защитные маски в помещениях. Как пояснила глава ЦКПЗ Рошель Валенски, это обусловлено быстрым распространением разновидности "дельта". По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 611 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Netflix была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепередачи.

Компании,Netflix,
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