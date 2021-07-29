Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы компаний ЮКОС — компании Yukos Capital Sarl — компенсацию от России в размере $5 млрд и в том числе — проценты и судебные издержки. Об этом 29 июля говорится сообщении нидерландского фонда Yukos, который управляет судебными процессами по компенсациям за ликвидацию ЮКОСа, передает РБК.
При этом отмечается, что на данный момент подтверждения такого решения суда в Гааге с российской стороны не поступало.
В то же время, международный арбитраж обычно не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств. Также о победе компании Yukos Capital Sarl в суде сообщает профильное издание Global Arbitration Review.
Кроме этого, указывается, что Постоянный третейский суд в Гааге вынес свое решение 23 июля, «определив, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».
Помимо того, уточняется, что основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, подписанный РФ в 1994 году и временно применявшийся, однако не ратифицированный.
Напомним, компания Yukos Capital Sarl инициировала арбитражное разбирательство в отношении России в 2013 году, и вначале требовала $13 млрд.