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Бывшая структура ЮКОСа сообщила, что отсудила у России $5 млрд

ИА Regnumиещё 5
46 минут назад

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы компаний ЮКОС — компании Yukos Capital Sarl — компенсацию от России в размере $5 млрд и в том числе — проценты и судебные издержки. Об этом 29 июля говорится сообщении нидерландского фонда Yukos, который управляет судебными процессами по компенсациям за ликвидацию ЮКОСа, передает РБК.

Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России $5 млрд
Фото: ReutersReuters

При этом отмечается, что на данный момент подтверждения такого решения суда в Гааге с российской стороны не поступало.

В то же время, международный арбитраж обычно не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств. Также о победе компании Yukos Capital Sarl в суде сообщает профильное издание Global Arbitration Review.

Кроме этого, указывается, что Постоянный третейский суд в Гааге вынес свое решение 23 июля, «определив, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».

Помимо того, уточняется, что основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, подписанный РФ в 1994 году и временно применявшийся, однако не ратифицированный.

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Напомним, компания Yukos Capital Sarl инициировала арбитражное разбирательство в отношении России в 2013 году, и вначале требовала $13 млрд.

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