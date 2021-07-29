Дело на миллиарды. Как структуры ЮКОСа судятся с Россией

Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году. Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, который РФ подписала в 1994 году, но не ратифицировала. Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге, как сообщили в нидерландском фонде Yukos, указал, что «Россия не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Хронология процесса — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с РФ. Бывшей структуре группы ЮКОС присудили компенсацию в $5 млрд, включая проценты и судебные издержки. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает РБК. Издание отмечает, что такая информация поступила от нидерландского фонда Yukos, управляющего судебными процессами с целью выигрыша и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа.

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Подтверждения с российской стороны пока нет. Постоянный третейский суд в Гааге, как правило, не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств.

Экспроприация займов

По данным фонда Yukos, арбитраж вынес окончательное решение 23 июля, определив, что "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах". Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала. Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году и изначально требовала компенсации от государства в $13 млрд.

Это одно из дел так называемой второй волны, отличное от основного международного дела ЮКОСа, в котором бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной компании добиваются компенсации в $57 млрд через нидерландские суды.

Суть дела

Yukos Capital утверждала, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей. Например, в 2004 году "Юганскнефтегаз" (основное добывающее предприятие ЮКОСа) занял у Yukos Capital 11,2 млрд руб. Тогда же другая "дочка" ЮКОСа — "Самаранефтегаз" — взяла в долг у Yukos Capital 2,4 млрд руб. В 2007 году российские суды признали эти сделки ничтожными.

Российская сторона заявляла, что выданные средства по сути принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и использовались в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.

Судебный процесс велся по международным правилам ЮНСИТРАЛ, а местом арбитража являлась Швейцария, национальный суд которой компетентен отменить арбитражное решение, если Россия будет обжаловать его.

В июле президент РФ подписал закон, согласно которому право представлять Россию в иностранных и международных судах получила Генеральная прокуратура.

Компенсация на $57 млрд

В апреле 2021 года генеральный адвокат при Верховном суде Нидерландов Пауль Влас вынес независимое консультативное заключение по спору бывших акционеров компании ЮКОС с Россией. Решение международного третейского суда 2014 года о присуждении экс-акционерам компенсации на сумму более $50 млрд может быть оставлено в силе, заключил Влас. Он рекомендовал отклонить кассационную жалобу РФ и оставить в силе решение Апелляционного суда Гааги, который в феврале 2020 года восстановил арбитражные решения 2014 года. Генеральный адвокат считает арбитражные решения о компенсациях понесенных убытков, принятые в пользу компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, владевших около 70% акций ЮКОСа, достаточно мотивированными, а доводы из кассационной жалобы РФ, поданной в Верховный суд Нидерландов, по большому счету необоснованными.

Он также посчитал нецелесообразным обращение Верховного суда в суд Евросоюза за толкованием временного применения Договора к Энергетической Хартии, о чем просила Россия.

Иск в ЕСПЧ

31 июля 2014 года группа бывших акционеров ЮКОС добилась удовлетворения своего иска против России в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Акционеры компании утверждали, что РФ нарушила целый ряд положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (в том числе право на свободное судебное разбирательство, защиту от дискриминации и др.) при рассмотрении налогового дела ЮКОСа. Согласно решению ЕСПЧ, Россия обязана выплатить акционерам компании 1,866 млрд и 300 тыс. судебных издержек.

17 декабря 2014 года занимавший на тот момент пост министра юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что "Россия вынуждена принять это решение ЕСПЧ, хотя и не считает его справедливым".

19 января 2016 года Конституционный суд РФ разрешил России не выполнять решение Европейского суда о выплате 1,866 млрд акционерам ЮКОСа, поскольку оно противоречит нормам Конституции РФ.

Исполнять ли решения Гаагского суда

Более половины россиян (54%) уверены, что решения суда в Гааге по делу ЮКОСа принимаются под давлением западных стран. Поэтому, как считают респонденты социологических служб, Россия выполнять его не должна. Только 13% опрошенных указали, что РФ должна подчиниться международному арбитражу. Еще меньше жителей страны – 5% - думают, что Россия в итоге выплатит сумму в полном объеме. При этом 46% респондентов полагают, что Россия должна выполнять решения Третейского суда в Гааге.